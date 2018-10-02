Kanserden korkma, KETEM'e uğra

Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Sorumlu Hekimi Sebahat Ercan, vatandaşların 'Bende de kanser çıkarsa' korkusundan dolayı KETEM'e gelmediklerini söyleyerek, "Meme kanseri yönünden 2 yılda bir, rahim ağzı kanseri yönünden 5 yılda bir, kalın bağırsak kanseri yönünden de 2 yılda bir kontrolleri alışkanlık hale getirirsek, her şey yolunda gider" dedi.

KETEM Sorumlu Hekimi Sebahat Ercan, KETEM'in çalışmaları hakkında bilgiler vererek, "KETEM Sorumlu Hekimi Sebahat Ercan, “KETEM, kanser ile ilgilenen, kanserle ilgili farkındalık oluşturmaya çalışan, kanser hastalığının görülme ve ölüm oranlarını azaltmayı amaçlayan bir merkezdir. Burada erken teşhis amaçlı klinik muayenelerimiz var. Buna yönelik tarama testlerimiz var, bunları uyguluyoruz. Farkındalık oluşturmak içinde eğitimlerimiz devam ediyor. Daha bilinçli davranabilmek adına eğitimler veriyoruz. Biz burada ‘Ben sağlıklıyım' diyen kişileri bekliyoruz. Herhangi bir sıkıntı var mı yok mu, tarama burada yer alıyor. Hiçbir şikayetim yok, sağlıklıyım düşüncesi altında taramaları yapıyoruz ki, eğer bir hastalık başlangıcı söz konusuysa herhangi bir klinik belirti vermeden erken tespit ediyoruz" dedi.

KETEM'de 3 kanser türünün taramasının yapıldığını kaydeden Ercan, "Merkezimizde 3 kanser grubunun taramasını yapabiliyoruz. Sağlık Bakanlığımızın belirlediği ulusal tarama standardı çerçevesinde çalışıyoruz. Meme kanseri 40-69 yaş arasındaki bayanlarda 2 yılda yıl da bir klinik muayenesi ve tomografi çekimleriyle takipleri yapıyoruz. Rahim ağzı kanserine bakabiliyoruz. 30-65 yaş arası bayanlarda 5 yılda bir Hpv Dna testi ve simir tahlili yaparak muayene yapıyoruz. Kanser kelimesini kimse ne kendisinde nede yakınında duymak istemiyor. Zaten vatandaşlarımızın herhangi bir şikayeti olmadan gelmelerini istiyoruz. KETEM'in alışkanlık haline gelmesini istiyoruz. Aslında hepimiz kanser hastalığının farkındayız ama bilinçli davranmıyoruz. Duymak istemiyoruz ve ‘Bende çıkarsa' korkusu oluyor. Bunu atlatalım. Bunu bertaraf edebilmek ve kanser hastalığının üstesinden gelebilmek amaçlı varsa, var olanı en erken yakalamak adına düzenli kontrol olunmasını istiyoruz. Meme kanseri yönünden 2 yılda bir, rahim ağzı kanseri yönünden 5 yılda bir, kalın bağırsak kanseri yönünden de 2 yılda bir kontrolleri alışkanlık hale getirirsek, her şey yolunda gider. 2018'in ilk 9 ayında 5 bin 917 vatandaşımız bize başvurdu. Biz 503 kişiden 19'undan şüphelenerek bir üst kuruma sevk ettik ve meme kanseri olduğunu gördük" şeklinde konuştu.