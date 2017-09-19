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19 Eylül 2017 13:30

Kansere Karşı Birlik Derneği Yönetimi Başkan Çelik’i ziyaret etti

Kanserli hastalara ve ailelerine daha iyi imkanlar sunulması için Kansere Karşı Birlik Derneği (KANKA) kuruldu.

Kansere Karşı Birlik Derneği Yönetimi Başkan Çelik’i ziyaret etti

19 Eylül 2017 13:30

Dernek yöneticileri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret ederek dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi.


Kansere Karşı Birlik Derneği (KANKA) Başkanı Anfer Yılmaz ve dernek yönetim kurulu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile bir süre görüştü. Ziyarette yeni kurulan derneğin çalışmalarıyla ilgili bilgi verildi. Derneğin, kanserli çocukların tedavileri esnasında bu çocuklara en iyi imkanların verilmesi için çalışacağı belirtildi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Kayseri Şubesi’nin projesi olan Hospice’yi Kayseri’de yaparak kanser hastalığının son dönemindeki hasta ve aileleri için Türkiye’de örnek bir tesisi yapacaklarını hatırlattı. Kayseri’nin hayırseverlik açısından dinamik ve en sürekliliği olan bir şehir olduğunu dile getiren Başkan Çelik, bu anlamda sorunların gündemde tutulması halinde destek bulunabileceğini kaydetti.




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