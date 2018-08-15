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15 Ağustos 2018 12:29

Kapuzbaşı Takım Şelalelerine ziyaretçi akını

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde bulunan 7 şelaleden oluşan Kapuzbaşı Takım Şelaleleri, ziyaretçi akınına uğruyor.

Kapuzbaşı Takım Şelalelerine ziyaretçi akını

15 Ağustos 2018 12:29


Kayseri’nin Yahyalı ilçesine 65 kilometre mesafede ve Aladağlar Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Kapuzbaşı Takım Şelaleleri, insanlara eşsiz bir manzara sunuyor. Şehir merkezine 160 kilometre, Yahyalı ilçe merkezine ise 80 kilometre uzaklıkta bulunan, 7 şelaleden oluşan Kapuzbaşı Şelaleleri özellikle sıcak havadan bunalan vatandaşların akınına uğruyor.


30 ve 76 metre yükseklikten kayalar arasından fışkıran Kapuzbaşı Şelalelerine gelen ziyaretçiler, "Kapuzbaşı Şelaleleri’nin uluslararası turizme açılmasını ve bu alanın daha da güzelleştirilmesini istiyoruz. Türkiye’nin en büyük, dünyanın ikinci büyük şelalesini herkesin gelerek görmesini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.




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