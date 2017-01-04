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04 Ocak 2017 15:02

Kar yağışında mahsur kalan bekçi 10 saat sonra kurtarıldı

Kar yağışında mahsur kalan bekçi 10 saat sonra kurtarıldı

04 Ocak 2017 15:02

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 62 yaşındaki bekçi, AFAD ekiplerinin 10 saatlik çalışması sonrasında kurtarıldı.
Yahyalı ilçesine bağlı Beşoluk yaylasında bekçilik yapan Recep Çelen’den yoğun kar yağışı nedeniyle haber alamayan yakınları, yetkililere haber verdi. Kendisinden yaklaşık bir haftadır haber alınamayan Recep Çelen’e ulaşmak için AFAD ekipleri seferber oldu. AFAD ekiplerinin yer yer 3 metreyi bulan kar kalınlığında paletli araçla zorlukla ulaştığı Recep Çelen, yanındaki bekçi köpeği ile birlikte ilçe merkezine getirildi.
4 yıldır bekçilik yapan ve 13 gün mahsur kalan 62 yaşındaki bekçi Recep Çelen’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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