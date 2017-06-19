Karadenizliler iftarda buluştu

Kentte bir otelde düzenlenen davete Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, AK Parti 25. Dönem Kayseri Milletvekili Havva Talay Çalış, Kocasinan İlçe Müftüsü Yahya Çankaya, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk katıldı.

Kocasinan İlçe Müftüsü Yahya Çankaya’nın duasının ardından Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk açılış konuşmasını AK Parti 25. Dönem Kayseri Milletvekili Havva Talay Çalış yaptı.

Kayseri’de Karadenizliler Derneği kurulacak

Kayseri’de Karadenizliler Derneği kurulacağı müjdesini veren Talay Çalış, “Bizler yaşadığımız her yerde verimli olmaya çalışan insanlarız. Çünkü Karadeniz’in zorlu yaşam koşullarından, mücadelesinden gelen insanlarız. Onun için de her türlü yaşam koşuluna, zorluklarına göğsümüzü gereriz ve etrafımızdaki herkese yardımcı olmaya çalışırız. Bundan sonra elimizden geldiğince dernek çalışmalarına başlayacağız, Karadenizliler Derneği kurulacak” diye konuştu.

Vali Süleyman Kamçı ve diğer katılımcılara teşekkür eden Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk ise, “Karadenizliler sesli düşünürler, güvenilir olurlar, cesurdurlar. Kime sorarsanız sorun, ‘Karadenizliyim’ dediğiniz zaman, ‘Sonuna kadar size güveniyorum’ der. Onun için Allah güvenimizi azaltmasın. En büyük sermayemiz milletin bize güvenmesidir” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Süleyman Kamçı katılımcılarla tanıştı. İftar daveti, toplu fotoğraf çektirilmesinin ardından sona erdi.