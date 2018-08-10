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10 Ağustos 2018 11:19

Karamustafa Paşa Muhtarından Başkan Karayol’a Plaket

Karamustafa Paşa Mahalle Muhtarı Mehmet Karabel, Belediye Başkanı Zekeriya Karayol’a mahalleye yapılan hizmetler nedeni ile teşekkür plaketi verdi.

Karamustafa Paşa Muhtarından Başkan Karayol’a Plaket

10 Ağustos 2018 11:19


Başkan Karayol’un göreve geldiği günden bu yana yaptığı çalışmalarıyla İncesu’yu yeniden inşa ettiğini belirten Muhtar Karabel, "Sayın Başkanımız seçildiği günden itibaren mahallemizin tüm ihtiyaçlarını karşılama noktasında bizlere büyük destek verdi. Mahallemize yapmış olduğu hizmetlerden ötürü kıymetli belediye başkanımıza şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum" dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Karamustafa Paşa Mahalle Muhtarı Mehmet Karabel’e teşekkür eden Belediye Başkanı Zekeriya Karayol ise, "Bizler yürüttüğümüz tüm çalışmalarımızda, mahallelerimize eşit derecede hizmet götürmenin gayretindeyiz. Bununla birlikte muhtarlarımız mahallelerimizde bizim gören gözümüz, işiten kulağımızdır. Mahallelerimizdeki hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yürümesini sağlayan tüm muhtarlarımıza şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.




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