Karayel'den Avrupa Parlamentosu'na ziyaret

İlk gün, Strazburg Başkonsolosluk Resmi Konutunda, Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Erdoğan İşcan ve Strazburg Başkonsolosu Muazaffer Rami Şaylıman ile görüştü. Görüşmede, Karma Parlamento Komisyonu Avrupa Parlamentosu Kanadı ve TBMM Kanadı Eş Başkanları Manolis Kefalogıannıs ve İsmail Emrah Karayel başkanlığında, başkan yardımcıları ile beraber, Türkiye'de gerçekleşecek 78. KPK toplantısı hakkında konuşarak, Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerini değerlendirdi.

Karayel ayrıca, Avrupa Parlamentosunda, Türkiye'nin Avrupa Birliğine girme süreci başta olmak üzere Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler, Türk Yargı Sistemi ve Gümrük Ticaret ile ilgili olarak, Dış İlişkiler Komitesi (AFET), Türkiye Forumu ve Karma Parlamento Komisyonu Başkanları ve üyelerinden Fransa, Almanya, Hollanda, İspanya, Bulgaristan, İsveç, Slovakya, Portekiz, Yunanistan, İngiltere ve Güney Kıbrıslı 26 Avrupa Parlamenteri ile görüşme gerçekleştirdi.