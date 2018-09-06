Karayel’den İl Sağlık Müdürlüğü’ne Ziyaret

Ali Ramazan Benli’yi makamında ziyaret etti.

Ziyarette Kayseri’nin sağlık üssü olması yolunda atılan adımlar, sağlık alanında yaşanan gelişmeler ve planlanan çalışmalar hakkında Milletvekili Karayel’e bilgi veren İl Sağlık Müdürü Benli, Kayseri’nin sağlık alanında büyük bir değişim ve dönüşüm içinde olduğunu, Şehir Hastanesinin açılması ile birlikte sağlıkta cazibesinin her geçen gün arttığını dile getirdi.

Milletvekili Karayel; “2002 yılından bu yana, ülke olarak sağlıkta büyük gelişmeler kaydettik. Sağlıkta dönüşüm programı ile büyük işler başardık, devasa bir dönüşüm gerçekleştirdik’ dedi. Karayel, Sağlıkta dönüşümün kazanımlarından olan Şehir Hastaneleri ile birlikte Türkiye’nin sağlıkta dünya ülkeleri arasında yerini aldığını belirterek Avrupa standartlarının üzerindeki konforun ve teknolojinin kullanıldığı Kayseri Şehir Hastanesi’nin bu büyük dönüşümün bir adımı olduğunun vurgusunu yaptı.

Ziyaret sonrası Milletvekili İsmail Emrah Karayel ve İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Kayseri Şehir Hastanesi’nde Başhekim Prof. Dr. İlhami Çelik ve ekibi ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantının ardından Kayseri Şehir Hastanesi’nde incelemelerde bulunarak yatan hastalara geçmiş olsun temennilerini iletti.