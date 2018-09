Karayol: “Borçsuz bir belediyeyiz”

2004 yılından bu yana İncesu Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Zekeriya Karayol, belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

İncesu Belediyesi’nin borçsuz bir belediye olduğunu kaydeden Başkan Karayol, “İncesu Belediyesi olarak biz borçsuz bir belediyeyiz. Borcu olmayan bir belediyeyiz. SSK primlerini maliyeye ödediğimiz vergilerimizi düzenli bir şekilde ödediğimizden dolayı da SSK primlerimizi yüzde 5 indirimli ödüyoruz. Hiç aksatmadan ödediğimiz için hiç kimseye de borcumuz yok. Yapılacak işlerin de belediye tarafından 5390 sayılı belediye kanundan verilen görevlerinde tamamını veya yüzde 95’ini İncesu Belediyesi olarak bütçe imkanları ile sağlıyoruz” dedi.

‘TOKİ çalışmalarıyla toplam Türkiye’de 3 bin 200 konut ilçe bazında toplu konut uygulaması gerçekleştiren bir belediyeyiz’ diyen Başkan Karayol, “2018 yılı Nisan ayı içerisinde 3. TOKİ bloklarının olduğu yerde bir Zeytin Dalı Parkı açılışı yaptık. TOKİ sakinleri için 17 dönümlük bir parkın çalışmalarını yapıyorduk. O sırada kahraman Türk Ordusunun Zeytin Dalı Harekatı devam ediyordu. Bu parkı Afrin şehitleri anısına düzenlemek istedik. Parkımızın adını da Zeytin Dalı Parkı yaptık. Dolayısıyla bütün şehitlerimizi anıyoruz. Parkın açılışını önceki dönemlerde Çevre ve Şehircilik Bakanı ve şimdi ki Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Özhaseki’yi davet ettik. Halkın katılımıyla bir açılış yaptık. Açılışımızda ki gaye şuydu. Toplu temel atma ve açılış töreniydi. 2018 yılı içerisinde yaptığımız işlerin İncesu Belediyesi bütçe imkanları ile yaptığımız işlerin ve devlet tarafından programa aldırıp da İncesu’ya kattıklarımızın değeri 72 milyon TL’ydi. Çok şükür ki Zeytin Dalı parkımızın açılışını yaptık. 3. TOKİ ile Semerkant mahallemizi birbirine bağlayan 20 metre genişliğinde 2 kilometre uzunluğunda ki Adnan Menderes Bulvarının açılışını yaptık. Şuanda çalışmaları son hızla devam eden 1. ve 2. Etap TOKİ ile 3. Ve 4. TOKİ’yi birbirine bağlayan 6,5 kilometre uzunluğunda 24 metre genişliğinde ki yolun çalışmaları devam ediyor. Kamulaştırılmaları ve alt yapı dolguları toplam şuana kadar 4,5 milyon TL’ye İncesu Belediyesi bütçesi tarafından harcama yaptık” şeklinde konuştu.

Mahallelere de hizmetlerin devam ettiğini kaydeden İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, “Bütün mahallerimize halı saha yapımı, sosyal tesis yapımı alanlarını oluşturduk. Asfalt ve parke çalışmaları kültürel faaliyetlerle programımızda yer alan bütün projeleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Belediye’mizin üzerinde bulunan Seyir Terası vardı. Buranın kamulaştırılmasını yapmıştık. Yap işlet devret modeli burada etkili oldu. Buranın da açılışını gerçekleştirdik. Bünyan’a Cezaevi Kampüsünün açılması münasebetiyle İncesu’da bulunan Çocuk Islah evi kapanmıştı. Milli Emlak Müdürlüğünden buranın tahsisini İncesu Belediye’sine aldık. 15 gün içerisinde TOKİ blokları, Fırınönü ve Semerkant Mahallerinde yaşyan insanlara sağlık hizmetlerini ayaklarına götürmek adına orada bir Toplum Sağlık Hizmeti yapıyoruz. Kısa süre içerisinde açılışını yapacağız. Cezaevinin diğer kalan kısmını da belediye sosyal tesisi olarak mahalle halkının hizmetine sunacağız. Yıllar önce kapanan Askerlik Şubesini Milli Emlak Genel Müdürlüğünden 49 yıllığına tahsisini sağladık. Cumhurbaşkanımızın emri olan Millet Bahçesi çalışmalarını şuanda devam ettiriyoruz. Bir ay içerisinde toplumun her kesimine hizmet edecek şekilde çayı, simidi, gazetesi, kütüphanesi, internet bağlantılı bilgisayarlarla yaşlıların ve gençlerin pinpon oynayabileceği bir alan yapıyoruz. Millet Bahçesi derken yeşil alanı ekilmiş, özellikle yaşlı insanlarımızın kahve köşelerinde oturmaktansa burada oturup gazetelerini okuyabileceği güzel bir mekan oluşturmaya çalışıyoruz. Doğal gaz çalışmalarımız şuan Süksün Mahallesinde ve Saraycık Mahallesinde ve Örenşehir Mahallemizde devam ediyor. İncesu merkezdeki 11 tane mahallemizin tamamı 12 yıldır doğal gaz ile kavuşmuş durumdadır. Dış mahallerimize hızlı bir şekilde doğal gaz ile buluşturmayı amaçlıyoruz. Saraycık Mahallemizde bir ana okulu bir mescit ve muhtar evi taziye evi ve düğün salonu yaklaşık 2,5 milyon TL’lik bir ihale yüklenici firma tarafından şuanda yürütülüyor. Her noktada bizler çalışıyoruz. Hayvancılıkla uğraşan Şeyh Şaban mahallemizde vatandaşların sulama problemi olduğu için Derinkuyu sondaj pompası kurdurarak onların hayvanlarını sulayabileceği bir ortam oluşturduk. İkinci küçükbaş hayvanın yoğun olduğu yer İncesu ilçesidir. Bu insanların hayvan sulayabilecekleri göletleri oluşturduk. Bizim görevimiz olmamasına rağmen Tahirinli mahallesinde yaklaşık 300 bin TL’lik Enerji Nakil Hattının çekimini İncesu Belediyesi ve KCETAŞ ortak çalışmasıyla çözdük. Bütün okullarımızın çevre düzenlenmesi, camilerimizin çevre düzenlenmesi her kurumun isteğini burada karşılayabilmeye çalışıyoruz. Hiçbirini geri çevirmiyoruz” diye konuştu.

"İncesu, alt yapısı ve üst yapısıyla herkesin takdirini topluyor"

İncesu’nun alt yapısı ve üst yapısıyla herkesin takdirini topladığının altını çizen Karayol, “Bizim zamanımızda İncesu’nun arsa değerlerinde büyük bir artış meydana geldi. Yaptığımız 18 uygulamaları elimizde daha önceden belediye mülkiyetinde olan arsaları planlı bir şekilde satışa sunarak bu şekilde gelirler elde ettik. Belediye kanunlarının 98. Maddesinde yol ve kaldırımlara katılım bedeli var. Benden önceki belediye başkanı arkadaşlarım, büyükşehir belediyelileri bile yaptıkları çalışmada asfalt ve parke çalışmalarında o yerde oturan ticaret konutlarının cephelerini ölçerek onlara belirli bir fark var. Ben 15 yıldır hiçbir İncesulu hemşerimden tek kuruş yola ve kaldırıma katılım bedeli altında bir para almadım. Kanunda olup almamız gerekmesine rağmen almadım. Milli Emlak İl Müdürlüğü’nün vermiş olduğu cevap var. Bütün belediyeler 4 yıldan 4 yıla emlak değerlerini güncellerler. En az emlak vergisi artışı sağlayan belediye İncesu Belediyesidir. Bizde ki emlak artışları yüzde 15’i geçmiyor. Tasarruflu bir belediyeyiz. Sloganımız şu: 2004’te yola çıkarken adil yönetim israfsız bir belediye dedik. Hiç kimse arasında ayrım yapmadık. Biz bütün hemşerilerimizi dinleriz. Belediye sosyal medya hesabından belediye aleyhinde bilgisiz bir şekilde atıp tutabilir. Hayır, asla hiçbir zaman gücenmeyiz. Bizi ziyarete eğer gelirse açıklama yaparız. Ben AK Partili bir belediye başkanı olarak kendi partimden bile bazı insanların beni şöyle eleştirdiğini biliyorum. Diğer siyasi partiye mensup insanların işini yapıyor. Tabi ki yapacağız. Seçim bitti biz rozetimizi çıkarttık. Ben 27 bin insana hizmet götürmek boynumun borcudur. Bu şekilde davranıyoruz. İsraf etmiyoruz gereksiz harcama yapmıyoruz. 2004-2018 yılları arasında 41 tane devlet malzeme ofisinden İncesu Belediyesi’ne araç aldım. Her işimi kendim yapıyorum. Belediyede araç yaşlarının en büyüğü şuanda 13’tür. Hepsini yeniledim. Eskiden ben belediye başkanı olduğumda bir greyderim bir kamyonum bile yoktu. Taşıma ve çöp arabalarım dahi yoktu. 2004 yılı rakamlarıyla 476 bin TL borçla başladım. Şuanda borcu olmayan bir belediyeyiz. Kendi yağımızla kavruluyoruz. Herkese hizmet götürüyoruz. Anketler yaptırıyoruz. Eksiğimiz ve hatalarımız olabilir. Yaptığımız anketlerde İncesu Belediyesi’ne ve belediye başkanı olarak şahsıma vatandaşın teveccühü takdiri devam ediyor. Bu da beni mutlu ediyor. Verilen görevi layıkıyla yapabilmek önemlidir. Sonuçta Belediye başkanlığı bitince gene ben bu memlekette yaşayacağım. İnsanlarla gene camii ve mezara gideceğim. Bunların içerisinde dimdik ayakta durabilmek en büyük şeref diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

"Kamu mallarına zarar vermeyin"

Vatandaşlara, kamu mallarına zarar verilmemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunan Zekeriya Karayol, “Ben vatandaşıma şunu diyorum; ben sizlerin parasıyla bu hizmetleri yapıyorum. Tabiri yerinde ise babamın parasıyla babamın evinden getirmiyorum. İnsan kendi malına zarar verir mi diyorum. Topluma da şunu söylüyorum. Cahilce kamu mallarına bu şekilde zarar veren insanlar gördükçe, lütfen uyarın diyoruz. Cuma namazında da kamu mallarının korunması hususunda vatandaşlarımıza hutbe okundu. İnsanlarımızı bilinçlendirmemiz lazım. Öğrencilerimizle beraber bazen çevre etkinlikleri düzenliyoruz” dedi.

"Partim görev verirse hayalimdeki İncesu’yu oluşturabilmek adına bir dönem daha belediye başkanlığı yapma arzum var"

Yaklaşan yerel seçimlerde aday olup olmayacağı sorusuna ise Karayol, şu cevabı verdi:

“Yaptığımız ankette 600 kişi üzerinden 595 kişi 5’inci ve 6’ıncı soruyu boş bırakmış. 5’inci soru, İncesu Belediyesi’nden ne isterdiniz ve 6’ıncı soruda da siz İncesu Belediye Başkanı olsaydınız ne yapardınız sorularına cevap yok. Anketimizde İncesu Belediyesi’nden memnun musunuz sorusuna verilen cevap yaklaşık yüzde 92, Zekeriya Karayol’a oy verir misiniz sorusunun cevabı da yüzde 67’dir. Eğer partim eğer partim görev verirse hayalimdeki İncesu’yu oluşturabilmek adına bir dönem daha belediye başkanlığı yapma arzum var. 2014-2019 yılları için verdiğim seçim beyannamemde yer alan bütün taahhütleri yerine getirmişiz, ayrıca taahhüdümüz olmayan işleri de yapmışız. İncesu’yu modern bir ilçe konumuna getirdiğime inanıyorum ama daha iyi şartlara ulaşacak bir ilçe konumuna getirecek projelerimiz var. İncesu gerçekten yaşanabilecek bir ilçedir. Çok şükür bunu sağladık. Ben 2004’te belediye başkanı olduğumda 7 bin 800 nüfusuyla alt yapısı olmayan ve atık suyu araziye dökülen bir konumdaydı, şuanda bu problemlerin hepsi çözüldü.”