Vali Süleyman Kamçı, Karayolu Trafik Güvenliği İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na katılarak, ilimizde özellikle kış dönemine yönelik alınması gereken önlemlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vali Kamçı başkanlığında, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ile kurula üye kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri katıldı.

Vali Kamçı, toplantıda yaptığı konuşmada, Trafik Güvenliği Eylem Toplantısında ilimizde özellikle kış dönemine yönelik daha önce alınan ve alınması gereken önlemleri kurul üyeleri ile birlikte değerlendireceklerini belirterek, trafik kazalarında can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla katılımcı kuruluşların katkıları ve destekleri ile yeni tedbirler alınacağını sözlerine ekledi.

Vali Kamçı, Kayseri ile ilgili yaptığı değerlendirmede, 2015 yılının ilk 11 ayına göre 2016 yılında; araç sayısında yüzde 5, sürücü sayısında yüzde 3, trafik kazalarında yüzde 0.1 artış olduğunu, ölümlerde ise yüzde 37 oranında azalma meydana geldiğini ifade etti.

Kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleriyle ilgili konuşan Vali Kamçı, olumsuz hava koşullarında doğabilecek sorunların giderilmesi için, bütün tedbirlerin gözden geçirildiğini ve ilgili kurumların koordineli bir şekilde çalışacağını söyledi.

Toplantı, kurul üyelerinin de gündem maddeleri hakkında görüşlerinin alınmasının ardından sonlandırıldı.