Kardeş Belediyeler Kültür Ve Sanat Etkinliğinde Buluşuyor

Kardeş Belediyecilik ile sınırların kaldırılarak, Anadolu’nun ortak değerler ve kültürel işbirliğinin sağlandığını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç “Kardeş şehir İnegöl Belediyesi ile kültürel ve sosyal işbirliği, Ortak Anadolu Değerlerlerin paylaşılması ile etkinlikler gibi birçok çalışmayı yerine getirmektedir. Zaten kardeş belediye olmanın esası bu temellere dayanmaktadır. İnegöl Belediyesinin gerçekleştirdiği bu kültür ve sanat festivalinde kardeş belediye olarak bizlerde iştirak ediyoruz” dedi.

Bu tür etkinlikler ile ortak değerlerde birleşerek vatan bütünlüğü ve aynı duygu ve düşünceyi paylaşan halklar arasında barış sağlanmış olunduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, kardeş şehir İnegöl Belediyesince organize edilen bu etkinlik ile iki Anadolu belediyesinin bir araya gelerek birçok güzeli, projeyi ve yatırımı paylaştığına inandığını sözlerine ekledi.