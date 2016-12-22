Kardeş Şehirler Kayseri’nin Acısını Paylaştı

Talas Yolu Erciyes Üniversitesi yanında yaşanan hain terör saldırısı sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’e çok sayıda taziye mesajı iletildi. Acımızı paylaşanlar arasında kardeş şehirlerimiz ile Litvanya Büyükelçiliği de vardı.

Litvanya Fahri Konsolosu Yakup Dinler Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti. Dinler, ziyaretinde Litvanya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Audrius Brüzga’nın başsağlığı mesajını iletti. Litvanya Büyükelçisinin mesajında "Litvanya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği bombalı araçla düzenlenen alçak terör saldırısını kınar, şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, size ve bütün Türk Milletine baş sağlığı ve metanet diler. Litvanya, Türkiye’nin kararlı terörle mücadelesinde yanında olduğunu tekrar ifade etmek ister" ifadeleri yer aldı.

Hain saldırı sonrası Büyükşehir Belediyesi’nin kardeş şehir ilişkisi kurduğu ülkelerden de taziye mesajları geldi. Kardeş şehir belediye başkanları Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i arayarak olaydan duydukları üzüntüyü dile getirerek acımızı paylaştılar.