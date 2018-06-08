Karın ağrısı deyip geçmeyin, mide kanseri olabilir

Dr. Ahmet Karaman, sinsi ilerleyen mide kanserinde karın ağrısı, halsizlik, şişkinlik gibi diğer hastalıklarla karıştırılabilecek rahatsızlıkların görüldüğünü söyledi.

Mide kanserinin bazı hastalıkları taklit edebildiğini hatta bazen tek yakınmanın karın ağrısı olabildiğini belirten Doç. Dr. Karaman, bu nedenle tanıda gecikmemek için belirtilerin atlanmaması önem taşıdığını ifade etti. Karaman, “Mide kanserinin nedeni tam olarak bilinmese de birçok olası etkenin yanında helicobacter pylori bakterisi de gösteriliyor. Dünya Sağlık Örgütü ağız yoluyla bulaşan h. pylori’yi kansere neden olan etkenler arasına almıştır. Bunun yanı sıra kalıtsal özellikler, beslenme alışkanlıkları da mide kanserinde önemli bir rol oynuyor. Ama bilinen bir gerçek var ki, mide kanseri sinsice ilerliyor, belirtileri ise başka hastalıkların belirtileriyle karıştırılabiliyor” dedi.

Sigara kullanımı riski 2 kat artırıyor

Hastalığın gelişiminde bazı çevresel faktörlerin yanı sıra beslenme şeklinin önem taşıdığına dikkat çeken Karaman, sigara kullanımı da mide kanserinde risk unsurlarından birini oluşturduğuna dikkat çekti. Karaman, “Sigara içmeye genç yaşta başlayan ve uzun süreli ağır içici olanlarda mide kanserinin gelişme riskinin yaklaşık iki kat arttığı gözleniyor. Özellikle fazla tuz tüketimi, gıda koruyucu katkılar, temiz olmayan içme suları, yüksek ısıda pişirilmiş etler, küflenmiş tahıllar, tohumlar, çekirdek tohumları ve yağda kızartılmış gıdalar, aşırı kırmızı et tüketiminin de mide kanseri riskini artırdığı için dikkatli olmak gerekiyor” diye konuştu.

Belirtileri mide hastalıklarıyla karıştırmayın

Mide kanserinde erken tanı konulduğunda 5 yıllık sağ kalım oranları yüzde 50’ye ulaşabilirken tanı geciktiğinde sağ kalım oranlarının düştüğünü belirten Karaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gece uykudan uyandıracak şekilde midede ağrı ve hazımsızlık, sebebi bilinmeyen kilo kaybı, iştah azalması, erkenden doyma, demir eksikliği, yutma güçlüğü, kansızlık, bulantı ve kusma, dışkının siyah olması gibi belirtiler görüldüğünde uyanık olmak ve hekime başvurmak erken tanıya imkan sağlıyor. Bu belirtilerin tümörün bulunduğu yere göre değişiklik gösterebildiğinin de unutulmaması gerekiyor. Özellikle ailesinde mide kanseri hikayesi olanların bir şikayeti olmasa bile endoskopi yaptırarak mide kanseri ya da kansere neden olabilecek bazı mide hastalıkları açısından doktor kontrolüne girmeleri önem taşıyor.”

Endoskopi, tanıda altın standart

Eğer mide kanseri şüphesi varsa altın standart tanı yöntemi olarak endoskopiden yararlanıldığını söyleyen Karaman, “İşlem sırasında mideden parça alınarak biyopsi yapılmasıyla kesin tanı konuluyor. Günümüzdeki gelişmiş endoskopi teknikleriyle, kanser eğer erken fark edilmiş ve mide duvarının derin kısımlarına inmemişse tümör dokusunu tamamen endoskopi ile çıkartmak mümkün olabiliyor. Daha ileri evre kanserlerde cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi tedavide kullanılan başlıca yöntemler olarak sıralanıyor” ifadelerini kullandı.

Karaman, son olarak mide kanserinden korunmak için şu önerilerde bulundu:

“Fazla kilo almaktan kaçının. Diyetinizin sebze ve meyveden zengin ve az karbonhidrat içeren besinlerden oluşmasına dikkat edin. Tuzlu, yağlı, asitli, tütsülenmiş, beklemiş ve hazır gıdalardan uzak durun. Kesinlikle sigara ve alkol kullanmayın. Ailenizde mide kanseri öyküsü varsa, düzenli aralıklarla muayenelerinizi ve Helicobacter Pylori testini yaptırın. Beslenmede C vitamini ve kalsiyumdan zengin gıdalara ağırlık verin. Taze sebze meyve tüketmeye özen gösterin.”