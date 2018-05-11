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11 Mayıs 2018 16:33

Karpuzsekisi Köyü Öğrencileri AGÜ’de

Kayseri’nin Hacılar İlçesi Karpuzsekisi Köyü İlkokulu öğrencileri, öğretmenleriyle beraber, Abdullah Gül Üniversitesi’ni (AGÜ) ziyaret ederek, üniversiteyi gezdiler.

Karpuzsekisi Köyü Öğrencileri AGÜ’de

11 Mayıs 2018 16:33


Okul Müdürü Erol Erdoğan başkanlığında 3 öğretmen ve 45 öğrenci, Sümer Kampüsü’nde Kimya ve Biyogenetik laboratuvarlarını gezdi. Yapılan çalışmalar ve cihazlar hakkında bilgilendirilen öğrenciler, mikroskopla bakterileri incelediler ve deneylere katıldılar.


Robotik çalışmalarını izleyen öğrenciler, daha sonra sağlıklı beslenme konusunda seminere katıldılar. Sümer Kampüsü içindeki Cumhurbaşkanlığı Müzesini de gezen öğrenciler ve öğretmenler güzel bir günün ardından üniversiteden ayrıldılar.


Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, öğretim üyeleri ile geçtiğimiz 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü, Hacılar Karpuzsekisi Köyü İlkokulu ve Ortaokulunda öğretmen ve öğrencileri ile birlikte kutlamıştı.


Rektör Sabuncuoğlu bu ziyarette, AGÜ’nün imkanlarından öğretmen ve öğrencilerin faydalanmaları için kapılarının her zaman açık olduğunu ifade ederek, öğrencileri ve öğretmenleri üniversiteye davet etmiş, üniversitenin olanaklarını kullanabileceklerini belirtmişti.




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