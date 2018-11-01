Karşıdan karşıya geçmeye çalışan genç kazada hayatını kaybetti

Kayseri'de karşıdan karşıya geçmeye çalışan 20 yaşındaki genç, aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Taha Carım Bulvarı'nda meydana gelen olayda, Ö.A.'nın kullandığı 06 FT 6663 plakalı otomobilin, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Muhammed Furkan Koçak'a çarptığı öğrenildi.

Kazada ağır yaralanan Muhammed Furkan Koçak, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Yetkililer, olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.