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Kas erimesi hastalığına yakalanan 15 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kayseri’de 5 yıl önce yakalandığı kas erimesi hastalığına yakalanan 15 yaşındaki Hasan Basri Özer hayatını kaybetti.

Kayseri'de 5 yıl önce yakalandığı kas erimesi hastalığına yakalanan 15 yaşındaki Hasan Basri Özer hayatını kaybetti.


Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan ve kas erimesi hastalığına yakalanan 15 yaşındaki Hasan Basri Özer, ilk olarak yürüme yeteneğini kaybetti. Yaklaşık 5 yıldır tedavi gören Hasan Basri Özer, dün geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye büyük hayranlık duyan 15 yaşındaki Hasan Basri Özer'in cenazesi Develi ilçesi Çarşı Camii'nde kılınan öğle namazı sonrasında ilçe mezarlığında toprağa verildi.

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