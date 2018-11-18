Kasım ayında dahi çiçek bahçesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalarla çiçek bahçesine dönüşen Kayseri, şehir merkezine yılın ilk karının düştüğü şu günlerde dahi bu görünümünü kaybetmedi. Sütun, küre, ağaç gibi formlarda yapılan modüler saksılar şehre ayrı bir güzellik katmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı kış mevsiminin kendini hissettirmeye başladığı şu günlerde dahi şehrin güzelliğinin korunması için çalışmalarını sürdürüyor. Orta Anadolu'nun sert karasal ikliminin hakim olduğu ilimizde gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkına rağmen park, bahçe ve orta refüjler başta olmak üzere pek çok yerde rengarenk çiçekler göze çarpıyor.

Şehrin farklı bölgelerinde yer alan sütün, ağaç, küre, çiçek deseni gibi formlardaki modüler saksılar Kayseri'ye ayrı bir güzellik katıyor. Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Mustafa Kemal Paşa Bulvarı Gültepe Parkı önü, Sivas Caddesi Kavşağı-Büyükşehir Belediyesi önü, Cumhuriyet Meydanı, Hunat Camii önü, Erkilet Havaalanı Yolu ve Sanayi Odası Kavşağı gibi çeşitli bölgelere yerleştirilen modüler saksılara 25 bin 137 adet kasımpatı dikildi.

Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri ayrıca 2019 yılı Nisan ayında açarak güzelliklerini sergileyecek olan 438 bin 475 adet lale soğanları, 12 bin adet sümbül ve 166 bin adet üzüm sümbülü dikimi yaptı.