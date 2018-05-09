Adil Özhan, "Bu süre zarfında bilhassa alt yapıya yaptığımız yatırımların meyvesi olarak U14 futbol takımımızın Türkiye’nin ilk 8 takımı arasına girmesinin ardından U-15 futbol takımımızın da il şampiyonu unvanıyla Kırşehir’de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası’na katılacak olmasının gururunu yaşıyoruz. Antrenörümüz Alper Doğan’ı ve sporcularımı kutluyorum" ifadesinde bulundu.

"Şampiyonada Kayseri’yi en iyi şekilde temsil edeceğimize inancımız tamdır. Katıldığımız her yarışmada, armamızda "Erciyes"i ve adımızda "Kayseri"yi taşımanın verdiği sorumluluğun bilinciyle mücadele etmeye devam edeceğiz" diyen Özhan şunları söyledi:

"Şüphesiz, her başarıda görünenden çok fazlası vardır. Başta bu gençlere inanan OSB Teknik Koleji yönetimine, şehrimizin çocuklarına adanmış ömürler kulüp yöneticilerime, sahada terleyen sporcularımızın "iyi birey"ler olması için çalışan velilerimize, evde dualarıyla tribünde tezahüratlarıyla yanımızda olan taraftarımıza, her şartta haberi kovalayan siz değerli basın mensuplarına kısacası büyük KASK ailesine minnetlerimizi sunuyoruz."