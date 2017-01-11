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11 Ocak 2017 16:53

KASKİ yönetiminden Başkan Cabbar’a ziyaret

KASKİ yönetiminden Başkan Cabbar’a ziyaret

11 Ocak 2017 16:53

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (KASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Danacı, beraberindeki Atık Su Arıtma Daire Başkanı Hakan Ayyıldız ve Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Halil İbrahim Kılıçarslan’la birlikte Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’a ziyaret etti.
Develi’ye yapılacak yatırımlar hakkında bilgiler veren heyet, sonrasında Başkan Cabbar’la birlikte inşası tamamlanan Atık Su Arıtma Tesisine giderek son çalışmaları yerinde inceledi. Tesisin her ünitesini gezerek işleyiş hakkında bilgiler alan Başkan Cabbar “İnşaat çalışmaları tamamlanarak arıtma çalışmalarına start verilen İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Develimizin zirai hayatına çok önemli katkılar sağlayacaktır. Birçok ilde dahi bulunmayan ve Kayseri’nin ilçeleri arasında da sadece Develimizde faaliyetine başlayan bu tesis Develimizin çehresine ve vizyonuna katma değer kazandıracaktır. Çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından büyük bir coşkuyla açılışını gerçekleştireceğimiz İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisimizin Develimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



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