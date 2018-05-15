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15 Mayıs 2018 14:25

Katledilen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Amerika Birleşik Devletleri’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasının ardından sokaklara dökülen ve İsrail askerleri tarafından katledilen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Katledilen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı

15 Mayıs 2018 14:25



Hunat Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazında Hunat Camii İmam Hatibi Metin Yalçınkaya, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın kınama mesajını okudu. Yalçınkaya, şu ifadelere yer verdi:



“Uluslararası hukuku hiçe sayan gözü dönmüş bir anlayış, Kudüs’ü işgalci bir topluluğa teslim etme adına tam bir vahşet uygulamaktadır. Mübarek Ramazan-ı Şerif’in arefesinde Gazze’de elinde ve yüreğinde iman ve cesaretinden başka bir şey olmayan onlarca masum insan bütün dünyanın gözü önünde hunharca katledilmişlerdir. Elbette hiçbir zorbalık, Filistin’in, Gazze’nin ve Mescid-i Aksa’nın özgür geleceğine engel olamayacaktır. Allah’ın çevresini mübarek kıldığı bir şehri hiçbir zalim güç kirletemeyecektir. Bütün zalimler kendi yaktıkları ateşin kurbanı olmuştur ve tarih nice zalim ve zorbanın helak oluşuna şahittir.


Diyanet İşleri Başkanlığımız ve aziz milletimiz her zaman mazlum Filistin halkının yanındadır ve onlara her türlü desteği vermeye devam edecektir. Allah’ın rahmetinin yeryüzünü kuşattığı Ramazan ikliminde kalplerimizi ve dualarımızı Filistin için de birleştirmemizi istirham ediyor, Yüce Rabbimden inayetini bizlerden esirgememesini niyaz ediyorum.”



Ardından İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, Filistin’de katle uğrayanlar ve tüm şehitler için dua etti. Cenaze namazına katılan vatandaşlar İsrail ve Amerika’ya lanet yağdırdı.




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