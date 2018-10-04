Katlı kavşaklarda hummalı çalışma

Büyükşehir Belediyesi, şehrin pek çok yerinde olduğu gibi Kocasinan Bulvarı'ndaki Tuna ve 30 Ağustos Katlı Kavşağı'nda da hummalı bir çalışma sergiliyor. Yapılan çalışmalarla katlı kavşağın bir an önce trafiğe açılması için gayret gösteriliyor.

Büyükşehir Belediyesi; bir taraftan Osman Kavuncu Bulvarı, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı ve Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'ndaki katlı kavşaklarda çalışmalar yaparken, bir taraftan Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'na giriş ve çıkışı sağlayan alt geçitleri taşmastik asfaltla kaplıyor, bir taraftan da Kocasinan Bulvarı'ndaki son katlı kavşak olan Tuna ve 30 Ağustos Katlı Kavşağı'nı bir an önce bitirmek için çalışıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, son üç yıl içerisinde Kocasinan Bulvarı'nda Karayolları Kavşağı, İstasyon ve Hastane Caddesi Kavşağı, Sanayi Odası Kavşağı ve Fuzuli Kavşağı'na katlı kavşaklar yaparak şehrin en işlek beş kavşağını kesintisiz hale getirdiklerini belirtti. Kesintisiz trafiğin devamı için son aşamaya geldiklerini ifade eden Başkan Çelik, “Başta Fen İşleri Daire Başkanlığımız olmak üzere Büyükşehir Belediyemizin ilgili daire başkanlıkları ve alt yapı şirketimiz KASKİ, Tuna ve 30 Ağustos katlı kavşağında yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Bir an önce trafiğe açılması için çalışılan katlı kavşağın tamamlanmasıyla Osman Kavuncu Bulvarı DSİ önü ile Kocasinan Bulvarı Argıncık ışıklara kadar kesintisiz trafik akışını sağlamış olacağız” dedi.