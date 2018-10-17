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Kavşakta meydana gelen kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Kayseri’de bir kavşakta meydana gelen trafik kazası, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kayseri'de bir kavşakta meydana gelen trafik kazası, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.


Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi 3. Cadde ile 10. Cadde kavşağında maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kavşağa hızlı giren iki otomobil sürücüsü kaza yapmaktan kaçamadı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

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