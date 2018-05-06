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06 Mayıs 2018 15:45

KAYBİS’e 11 istasyon daha

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Ulaşım A.

KAYBİS’e 11 istasyon daha

06 Mayıs 2018 15:45

Ş. “Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi” KAYBİS’in istasyon sayısını 51’e çıkardı. 11 yeni istasyonun açılışı Ulaşım A.Ş.’nin 3. Bisiklet Şenliği ile yapıldı.


Kayseri’de şehir içi ulaşımda popüler bir ulaşım aracı haline dönüşen KAYBİS bisikletler, artan kullanıcı sayısı ve cazip kullanım avantajlarıyla Kayseri halkının vazgeçilmez ulaşım aracı olmaya devam ediyor. 2014 yılından itibaren yüzde yüz yerli olarak Kayseri Ulaşım A.Ş. mühendisleri tarafından tasarlanarak ürünleştirilen bisiklet paylaşım sistemi, her yıl yeteneklerini artırarak hizmet ağını genişletiyor.


Kayseri Ulaşım A.Ş. yeni istasyonlarının açılışını Bisiklet Şenliği ile birlikte yaptı. Mimar Sinan Parkı’nda gerçekleştirilen şenliğe yaklaşık 3 bin kişi katıldı.


Törende konuşan Ulaşım A.Ş Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu “ Kayseri bisiklet paylaşım sistemini sevdi. İhtiyaçlar arttıkça sistemi geliştirmek istedik. Yurt dışı kaynaklı olunca engellerle karşılaştık. Bu durumda sistemi biz kendimiz geliştirmeye karar verdik. Bu yıl istasyon sayımızı 51’e yükselterek 33 bin kullanıcıya ulaştık. Türkiye’de en yüksek bisiklet paylaşım sistemi kullanıcısına sahip olan bir sistemimiz var. Bu bilgi ve birikimi 6 farklı şehirde de yapıyoruz. Bisikleti hobi amaçlı değil bisiklet paylaşım sisteminin bir parçası olarak kullanıyoruz. Alt yapımızı buna göre hazırladık” diye konuştu.


Şenlik alanında çeşitli etkinlikler yapıldı. Etkinliklerde özellikle çocuklar doyasıya eğlendi. Şenlik alanındaki etkinliğin ardından vatandaşlar KAYBİS’e ait bisikletlere binerek Cumhuriyet Meydanı’ndan Sivas Caddesi’ni takiple Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’na çıktılar. Melikgazi Belediyesi önünden tekrar Cumhuriyet Meydanı’na gelen bisikletliler Mimar Sinan Parkı’nda bisiklet turunu tamamladılar.




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