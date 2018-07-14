Kaymakam Duru: “15 Temmuz’u asla unutmayacağız!”

Türk Milleti yenilmeyecek ve yıkılmayacaktır” dedi.

15 Temmuz’un asla unutulmayacağı vurgusunu yapan Murat Duru, “Türk Milleti al bayrağın altında cennet Anadolu topraklarında sonsuza dek yaşayacaktır. Asla 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız.” diye konuştu.

Duru sözlerini şöyle tamamladı:

“Asla Cesur yürekli yiğit hemşerim Şehit Ömer Halisdemir’i ve bütün şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız.Asla tek dişi kalmış kan emici emperyalist canavarları ve onların gayri meşru çocuklarını unutmayacağız, unutturmayacağız. Asla silahlı terör örgütü FETÖ’yü ve bu örgütün lideri Cizvit Papazını unutmayacağız, unutturmayacağız.”