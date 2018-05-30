Kaymakam Duru Bilim Fuarını gezdi

Kaymakam Duru’ya ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak ’da eşlik etti. Duru, sergiyle ilgili açıklamasında, “Tarihi Develi Anadolu Lisemizin hazırlamış oldukları 4006 Tübitak Bilim Fuar’ını ziyaret ettik. Tarihin gölgesinde adeta bilim şerbetinden içerek yavrularımızın ortaya çıkardıkları birbirinden değerli projeleri onlardan dinleyerek incelemelerde bulunduk. Ziyadesiyle gözümüzü ve gönlümüzü doyuran hazırlayan yetenekli yavrularımıza, okul müdürümüze ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık” dedi.