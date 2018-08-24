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24 Ağustos 2018 17:17

Kaymakam Duru Çöten mahallesini ziyaret etti

Develi Kaymakamı Murat Duru, bayramın dördüncü gününde Çöten mahallesini ziyaret etti.

Kaymakam Duru Çöten mahallesini ziyaret etti

24 Ağustos 2018 17:17

Cuma namazının ardından mahalle sakinleriyle bayramlaşan Kaymakam Duru vatandaşlarla sohbet etti.


Develi Kaymakamı Murat Duru ziyaretle ilgili açıklamasında; "Millet-Devlet kaynaşmasını en üst düzeye çıkarabilmek amacıyla her Cuma bir mahallemizi (köyümüzü) ziyaret etme ve insanımızla buluşma programımızı bugün de Çöten Mahallemizde hem bayramlaştık hem de Cuma ibadetimizi eda ettik. Bu kapsamda müftümüz, mahalle muhtarımız ve mahallemizin güzel insanları hemşehrilerimle birlikte Cuma ibadetimizi eda ettikten sonra bütün terör örgütleriyle vatanımızın ve milletimizin istiklali ve istikbali için mücadele eden kahraman Türk Ordumuz ve onun mensupları mehmetçiklerimiz için dua ettik. Mahallemizin güzel insanları hemşehrilerimle sohbetimizde ise Develimizle ve mahallemizle ilgili görüş alış verişinde bulunduk. Yine ülkemize ve milletimize Epmeryalisit kan emici kumpasçıların ve onların gayrimeşru bir şekilde uşaklığına soyunmuş PKK, YPG,DAEŞ, DHKPC ve FETÖ/PDY hainlerinin oynadığı oyunlarla ilgili insanımızı aydınlatıcı nacizane bilgi ve görüşlerimizi sunduk. Bu kapsamda her fırsatta sıcak ve samimi sohbet ortamlarında bir taraftan insanlarımızın moralini ve özgüvenini yükseltmeye çalışırken diğer taraftan da Emperyalist kumpasçıların ve onların uşaklığına soyunmuş kanı bozuk hainlerin oyunlarına panzehir olacak; milletle devletin el ele gönül gönüle olması gerektiği, hava ve suya ne kadar ihtiyacımız varsa bilinçli bir şekilde birlik ve beraberliğimize de o kadar ihtiyacımız olduğunu, çocuklarımızı inançlı ve çağın şartlarına uygun donanımda yetiştirmemiz gerektiğini, çocuklarımızın geleceği ve ülke ekonomimiz için üretken bir şekilde hep beraber çok ama çok çalışmamız gerektiği tavsiyelerinde bulunmaya çalışıyoruz" dedi.




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