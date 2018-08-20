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20 Ağustos 2018 11:26

Kaymakam Duru ‘kırmızı düdük’ uygulamasını denetledi

Develi Kaymakamı Murat Duru, ülke genelinde uygulanan, ‘kırmızı düdük’ uygulamasını yapan trafik ekiplerini denetledi.

Kaymakam Duru ‘kırmızı düdük’ uygulamasını denetledi

20 Ağustos 2018 11:26


Kurban Bayramı öncesinde uygulamaya çıkan trafik ekiplerine teşekkür eden Duru, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:


“Develi’mizde trafik denetimi uygulamaları yapan trafik ekiplerimizi denetledik. Ekiplerimiz T.C. İçişleri Bakanlığımızın, Kayseri Valiliğimizin ve bizlerin talimatları doğrultusunda görevlerini titizlikle yerine getirdiklerini görmenin memnuniyetini yaşadık. Yine trafik ekiplerimiz T.C. İçişleri Bakanlığımızın bu seneki Kurban Bayramı tatili sürecince sürücülerimize farkındalık sağlamak için ülkemiz genelinde uyguladığı ‘kırmızı düdük’ uygulamasını da denetledikleri sürücülere anlatıp seyahat eden sürücülerimize kazasız belasız hayırlı yolculuklar temenni etmelerini memnuniyetle karşıladık. Ekiplerimizin özverili çalışmalarından ötürü kendilerine çok teşekkür ediyorum. Yolculuk yapacak olan vatandaşlarımıza da kazasız belasız yolculuklar diliyorum.”




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