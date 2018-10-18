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Kaymakam Duru'dan AK Parti İlçe Başkanı Turan'a iade-i ziyaret

Develi Kaymakamı Murat Duru AK Parti Develi İlçe Başkanlığına atanan Osman Turan’a iade-i ziyareti yaparak hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Develi Kaymakamı Murat Duru AK Parti Develi İlçe Başkanlığına atanan Osman Turan'a iade-i ziyareti yaparak hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Develi Kaymakamı Murat Duru İlçe Başkanı Turan'a Hayırlı olsun dileklerinde bulundu çalışmalarında kolaylıklar diledi. AK Parti Develi İlçe Başkanı Osman Turan ise, “Develi Kaymakamımız Murat Duru beye nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum, birlik beraberlik içinde Develi'mize hizmet etmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.

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