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20 Ağustos 2018 17:48

Kaymakam Duru’dan Kurban Bayramı mesajı

Develi Kaymakamı Murat Duru Kurban Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Duru’dan Kurban Bayramı mesajı

20 Ağustos 2018 17:48


Kaymakam Duru mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Sevgili Dostlarım, Kardeşlerim ve Develimizin Güzel İnsanları Hemşerilerim; sosyal ve dini yaşantımızda çok önemli ve müstesna bir yeri olan; milli birlik ve beraberliğimizin, saygının, sevginin, kardeşliğin, hoşgörünün her zamankinden daha yoğun yaşandığı Kurban Bayram’ının siz sevgili dostlarıma, kardeşlerime, Develilere, Hakkari ’den Edirne’ye kadar 81 milyon Necip Büyük Türk milletine, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlara vesile olmasını Yüce Yaratan’dan niyaz eder; hepinizin Kurban Bayramını en kalbi duygularımla kutlar sevgi ve saygılarımı sunarım.”




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