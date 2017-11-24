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24 Kasım 2017 10:59

Kaymakamlık Kupası’nı Ayhan Yıldırım Anadolu Lisesi kazandı

Develi’de 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle okullar arası düzenlenen Kaymakamlık Kupası’nı Ayhan Yıldırım Anadolu Lisesi kazandı.

Kaymakamlık Kupası’nı Ayhan Yıldırım Anadolu Lisesi kazandı

24 Kasım 2017 10:59


24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen turnuvanın birincisi Ayhan Yıldırım Anadolu Lisesi olurken, ikinci TOKİ Erciyes Ortaokulu, üçüncü Şehit Üsteğmen Ömer Mavi Ortaokulu dördüncü Sağlık Meslek lisesi oldu. Final maçını Develi Kaymakamı Murat Duru ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak da izledi.


Develi Kaymakamı Murat Duru yaptığı açıklamasında, "24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bütün okullarımızın katılımı ile düzenlediğimiz Kaymakamlık Voleybol Turnuvası sonuçlandı. Öncelikle dostluk, sevgi, saygı, birlik ve beraberlik kazanarak kupa sahibini buldu. Sıralama ise birinci Ayhan Yıldırım Anadolu Lisesi, ikinci TOKİ Erciyes Ortaokulu, üçüncü Şehit Üsteğmen Ömer Mavi Ortaokulu dördüncü Sağlık Meslek lisesi oldu. Takımlarımız kupalarını aldılar.Turnuvaya katılan bütün okullarımızı ve baş tacı öğretmenlerimizi kutluyorum" dedi.




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