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Kaymakamlıkta intihar eden polis son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Bayrampaşa Kaymakamlığı’nda intihar eden kadın polis memuru, Kayseri’de son yolcuğuna uğurlandı.

İstanbul Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda intihar eden kadın polis memuru, Kayseri'de son yolcuğuna uğurlandı.


Dün öğle saatlerinde İstanbul Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda meydana gelen olayda, polis memuru Naciye Ataş (27), beylik tabancı ile intihar girişiminde bulundu. Ambulans ile Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Naciye Ataş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Naciye Ataş, ikindi namazını müteakip Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.


Cenaze namazına, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, merhumenin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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