Diğer
Kategoriler
27 Kasım 2017 11:31

KAYMEK eğitimcileri öğrencilerini ziyaret ediyor

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Genç KAYMEK öğretmenleri, öğrencilerin daha iyi yetişmesi için aile ziyaretlerine başladı.

KAYMEK eğitimcileri öğrencilerini ziyaret ediyor

27 Kasım 2017 11:31

Genç KAYMEK tarafından 10 bin 400 öğrencinin ailesi tek tek ziyaret ediliyor.


Genç KAYMEK Gençlik Merkezlerinin gerçekleştirdiği aile ziyaretleri ile öğrencilerin sosyal, psikolojik ve ekonomik durumları incelenerek ailelere öğrencilerin akademik başarısı hakkında bilgi veriliyor. 11 merkezde eğitim gören 10 bin 400 öğrencinin aileleri dönem içinde belirli periyotlarla ziyaret ediliyor.


Bu ziyaretlerde, öğrencinin ihtiyaçları, aile yapısı, çalışma ortamı gibi konular tespit edilerek bu şartların düzeltilmesine yönelik çalışma yapılıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
13
°
C
Sisli
  • Pazartesi
    Sisli
    13°C
  • Salı
    Yağmurlu
    9°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    9°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç