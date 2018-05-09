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09 Mayıs 2018 11:29

KAYMEK girişimci yetiştiriyor

Sanat ve mesleki eğitimde Anadolu’nun markası olan KAYMEK girişimci de yetiştiriyor.

KAYMEK girişimci yetiştiriyor

09 Mayıs 2018 11:29

KAYMEK Girişimcilik Kurslarında eğitim alan kursiyerler için Girişimcilik Paneli düzenlendi.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK tarafından düzenlenen Girişimcilik Paneli Sümer Kurs Merkezi’nde gerçekleştirildi. KAYMEK Girişimcilik Kursu’nda eğitim almış 5 farklı sektördeki uzman girişimcilerin konuşmacı olarak katıldığı panelde iş kurma sürecinde karşılaşılan hususlar ve KOSGEB desteklerinden yararlanabilmenin yolları ele alındı.


Tecrübe aktarımı ve takip edilmesi gereken yol haritasına ilişkin fikirlerin paylaşıldığı panelde girişimci adaylarının merak ettiği sorulara da yanıt verildi.




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