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11 Temmuz 2018 10:55

KAYMEK kurslarına her yaştan ilgi yoğun

Sanat ve mesleki eğitimde Anadolu’nun markası haline gelen Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK, yetişkinler için açtığı kurslara çocuklara yönelik yaz kurslarını da ekledi.

KAYMEK kurslarına her yaştan ilgi yoğun

11 Temmuz 2018 10:55

Onlarca branşta açılan kurslara 7’den 70’e binlerce kişi katılıyor.


KAYMEK, sadece kış döneminde değil yaz döneminde de büyük bir tempo ile çalışıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelere yapılan kadın ve gençlik merkezlerinin tamamında çocuklar ve yetişkinler için yaz kursları açan KAYMEK, kent merkezinde de isteyen herkese kurs imkanı sağlıyor.


KAYMEK tarafından yaz dönemi için yetişkinlere yönelik 27 branşta kurs açıldı. Yoğunlaştırılmış Temel Düzey Okuma Yazma Eğitim Programı, Ev Yemekleri Hazırlama, Bilgisayar Destekli Proje Çizimi, Vektörel Grafik Tasarımı, Resim, İşaret Dili, Şehir İçi Toplu Taşıma Sürücü Yetiştirme Programı, Diksiyon gibi kurslara katılanlar yaz dönemini en verimli şekilde geçirme imkanı buluyorlar.


Genç KAYMEK tarafından çocuklara yönelik açılan kursların yanı sıra KAYMEK de öğrencilerin yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmeleri için yaz kursları açtı. Kuran’ı Kerim, Bilgisayar Kodlama, Diksiyon, Oyun Saati, İlk Yardım, İngilizce, Tiyatro ve Resim olmak üzere 8 branşta ve KAYMEK’in 6 şubesinde açılan kurslara yaklaşık 1000 öğrenci katılıyor.




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