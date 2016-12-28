Diğer
Kategoriler
28 Aralık 2016 11:10

KAYMEK Mostar’da sergi açtı

KAYMEK Mostar’da sergi açtı

28 Aralık 2016 11:10

Bosna Hersek’in Mostar şehrindeki kurslarıyla Sırp, Hırvat ve Boşnak vatandaşlar arasında barış köprüsü kuran KAYMEK, bu kurslarda yapılan eserlerden oluşan bir sergi açtı. Serginin açılışında kurslara katılan 170 kursiyere de sertifikaları verildi.
KAYMEK’in 1. Mostar El Sanatları Sergisi Mostar Yunus Emre Enstitüsü binasında açıldı. Sergide yaklaşık 400 eser sergilendi. Serginin açılışına Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Birim Sorumlusu Serkan Kaya, Mostar Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Yunus Dilber ve çok sayıda davetli katıldı.
Büyük ilgi gören KAYMEK sergisinde iğne oyası, takı tasarım, ahşap boyama, keçe yapımı, hüsn-i hat gibi kurslarda yapılan ürünler sergilendi. Serginin açılışı sırasında sertifika töreni de gerçekleştirildi. Törende, kursları başarıyla bitiren 170 kursiyere sertifikaları takdim edildi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
5
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    5°C
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    -2°C
  • Cumartesi
    Kar Yağışlı
    -2°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    -4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç