KAYMEK Mostar’da sergi açtı

Bosna Hersek’in Mostar şehrindeki kurslarıyla Sırp, Hırvat ve Boşnak vatandaşlar arasında barış köprüsü kuran KAYMEK, bu kurslarda yapılan eserlerden oluşan bir sergi açtı. Serginin açılışında kurslara katılan 170 kursiyere de sertifikaları verildi.

KAYMEK’in 1. Mostar El Sanatları Sergisi Mostar Yunus Emre Enstitüsü binasında açıldı. Sergide yaklaşık 400 eser sergilendi. Serginin açılışına Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Birim Sorumlusu Serkan Kaya, Mostar Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Yunus Dilber ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyük ilgi gören KAYMEK sergisinde iğne oyası, takı tasarım, ahşap boyama, keçe yapımı, hüsn-i hat gibi kurslarda yapılan ürünler sergilendi. Serginin açılışı sırasında sertifika töreni de gerçekleştirildi. Törende, kursları başarıyla bitiren 170 kursiyere sertifikaları takdim edildi.