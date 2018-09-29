KAYMEK yeni döneme esmaül hüsna ile sergisi ile başladı

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, mesleki eğitimde Anadolu'da bir marka olan KAYMEK, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in katılımlarıyla yeni dönemin ilk sergisini açtı.

Yeni dönem için KAYMEK tarafından Allah'ın adıyla başlama düsturuyla hazırlanan ‘Aşk-ı Hakiki' adlı Hüsn-i Hat sergisininin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, “Kanunda yazılı görevlerimizin yanı sıra bir başka görevimiz daha var ki, o da insana yatırımdır. Bir taraftan şehrimizi imar ederken bir taraftan da insanımızı ihmal etmemiz gerekiyor. Onun için insan odaklı her projenin içerisinde oluyoruz. Bu yüzden de gün geçtikçe KAYMEK'lerin sayısı artıyor. Toplumda iki önemli kesim var. Birincisi gençler, ikincisi de hanımlar. Gençlerimizi sokaktan, kahve köşelerinden, kötü alışkanlıklardan, sanal alemin içerisinden alıp, gerçek hayatın içerisine bu ülkeye faydalı bireyler olarak yetiştirmek lazım. Hanımlarımızı da, o gençleri yetiştirecek, daha donanımlı anneler haline getirecek ve o hanımların evlerinde daha iyi hizmet edecek, ailesine, çevresine, memleketine faydalı bireyler haline getirmemiz gerekiyor” dedi. KAYMEK Hüsn-i Hat sergisinde yapılan el emeği eserlerin güzelliğine de değinen Başkan Çelik, “KAYMEK kursiyerlerimizin el emeği göz nuru ile hazırladıkları bu güzel sergiye ve özellikle seçtikleri konu için KAYMEK yönetimine teşekkür ediyorum. Bu güzel eserleri ortaya çıkartacak böyle güzel öğrenciler yetiştirdikleri için de hocalarımıza da ayrıca teşekkür ederim. Bizler İslam'a mensup kişiler olarak her yaptığımız işe esirgeyip bağışlayan Allah'ın adıyla diye besmele çekerek başlarız. Arkadaşlarımız güzel bir tema seçmişler bu sene sezon açılışını Allah'ın adıyla başlayalım diye Esmaül Hüsna'yı konu edinmişler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

İl Müftüsü Şahin Güven'in duasının ardından Başkan Çelik, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Emine Timoçin ve davetliler tarafından açılan sergi Kayseri Park Alışveriş Merkezi'nde Pazar günü saat 22:00'a kadar ziyaret edilebilecek.