KAYMEK’e Mostar övgüsü

KAYMEK’in Mostar Kurs Merkezi’nde bir sertifika heyecanı daha yaşandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK ve Mostar Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğiyle 6 aydır devam eden Hüsn-ü Hat ve 2 aydır devam eden Tezhip kursları sona erdi.

Törene katılan Türkiye’nin Mostar Başkonsolosu Zerrin Kandemir, Mostar’ın kardeş şehri olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Mostar’daki çalışmalarının her zaman takdir gördüğünü dile getirerek kursu başarıyla tamamlayan kursiyerleri de tebrik etti.

Mostar Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Yunus Dilber ise YEE ve KAYMEK arasındaki iş birliğinin Mostarlılara olan faydasını görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederken, KAYMEK Mostar İdarecisi Billur Dilber de kurslara ilgi gösteren ve başarıyla tamamlayan tüm kursiyerlere teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından 55 kursiyere sertifikaları takdim edildi.