KAYMEK’le kazandılar

KAYMEK meslek kurslarını tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan kursiyerler kurs sonunda işe girme ya da kendi işyerlerini kurma şansını yakalıyor.

Sanat ve mesleki eğitimde Anadolu’da marka haline gelen KAYMEK, pek çok kursiyerini üretime kazandırıyor. Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk, Ev Yemekleri Hazırlama, Pasta Çırağı, Grafik Tasarım, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Kadın Giysileri Kalıp Hazırlama, Dekoratif Ahşap Süsleme, Bilgisayarda Hızlı Klavye Kullanımı gibi 105 farklı branşta sertifika almaya hak kazanan kursiyerler kendi işlerini kuruyor ya da bir işe yerleşiyor. KAYMEK ile üretime katılan pek çok kişi bu suretle hem kazanıyor hem de ülkemiz ekonomisine katkı sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK tarafından, yılda yaklaşık 20 bin kursiyere MEB onaylı sertifika veriliyor.