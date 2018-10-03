KAYMEK'te yeni eğitim dönemi başladı

yarıyıl eğitimlerine başladı.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK, yeni açılan Talas Sosyal Yaşam Merkezi ile birlikte ilçelerin de içinde olduğu toplam 29 tesiste yeni dönemi açtı. KAYMEK yeni dönemde ALO 170 Çağrı Hizmetleri, Arduino Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Fotoğraf Çekim ve Düzenleme Teknikleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi, İleri Excel Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Nesne Canlandırma- Maya Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Bilgisayarda Doküman Hazırlama Eğitimi gibi yeni branşların da aralarında olduğu 100'e yakın branşta eğitim veriyor.

KAYMEK, şehir merkezi ve ilçelere ilave olarak Bosna Hersek'in Mostar kentinde de yeni dönem eğitimlerine başladı. Yeni dönem kurslarıyla birlikte Saat Kulesi ile Kayseri Mahallesi Sergi ve Satış Merkezlerinde de KAYMEK kursiyerleri tarafından yapılan el emeği göz nuru ürünlerin satışı gerçekleştiriliyor. KAYMEK'te sınırlı sayıdaki kontenjanlara kurs kayıtları da www.kaymekonline.com adresi üzerinden devam ediyor.