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11 Temmuz 2017 10:03

KAYMEK’ten 18 branşta yaz okulu

Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelerde yapılan Kadın ve Gençlik Merkezlerinde 18 branşta yaz okulları açıldı.

KAYMEK’ten 18 branşta yaz okulu

11 Temmuz 2017 10:03

KAYMEK tarafından açılan yaz okullarına toplam 1635 öğrenci katıldı.


Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde yapılan Kadın ve Gençlik Merkezleri ile kent merkezindeki pek çok imkanı ilçelere de taşıdı. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK, yetişkinler için başlattığı onlarca kursun yanı sıra öğrenciler için de yaz tatilini verimli geçirebilmeleri için yaz okulları açtı.


İlçelerdeki 12 ayrı Kadın ve Gençlik Merkezi’nde açılan yaz okullarına toplam 1635 öğrenci katıldı. Öğrenciler; Kuran-ı Kerim, Değerler Eğitimi, Yüzme, Satranç, Masa Tenisi, Tenis, Ebru, Ahşap Boyama, Kumaş Boyama, Keçe İşi, Futbol, Basketbol, Resim, Okçuluk, İngilizce, Judo, Müzik ve Bilgisayar olmak üzere 18 ayrı branşta eğitim görüyor.


KAYMEK tarafından 3 Temmuz’da başlatılan yaz okulları 26 Ağustos’a kadar sürecek. Yaz okullarına 08-17 yaş grubu öğrenciler katılıyor.




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