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10 Mayıs 2018 11:41

KAYMEK’ten 950 eserlik el emeği sergisi

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, mesleki eğitimde Anadolu’da bir marka olan KAYMEK, Hacılar Halk Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde Ev Sanatları ve Ev Tekstil Ürünleri Sergisi açtı.

KAYMEK’ten 950 eserlik el emeği sergisi

10 Mayıs 2018 11:41

Sergiye Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, İlçe Emniyet Müdürü Metin Karataşlı, İlçe Jandarma Komutanı Muhiddin Doğan, KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları Müdürü Mürşide Gonca Aslan, Genç KAYMEK Müdürü Fuat Ayan, İlçe Kadın ve Gençlik Merkezleri Birim Sorumlusu Burak Gül katıldı.


KAYMEK ve Hacılar Halk Eğitim Müdürlüğü’nün birlikte gerçekleştirdiği sergide Hacılar’da eğitim gören 154 kursiyerin 950 parça ürünü sergilendi. Filografi, rölyef, ev tekstili, tel kırma, ahşap boyama, seramik boyama ile kadın ve çocuk üst giysileri alanlarında ürünlerin gösterildiği sergide ziyaretçiler el emeği göz nuru ürünleri dikkatle inceledi.


Hacılar Kadın ve Gençlik Merkezi’nde açılan içerisinde Ev Sanatları ve Ev Tekstil Ürünleri Sergisi 11 Mayıs saat 16:00’a kadar ziyaret edilebilir.




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