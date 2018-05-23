Mobilya sektörüne yapılacak yatırımlarda Kayseri üs olarak seçilmeli" dedi.

KAYMOS Yönetim Kurulu üyeleri düzenlenen iftar yemeğinde Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Yönetimi ve gazetecilerle bir araya geldi. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya yaptığı konuşmasında, "Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği’ne böyle bir iftara ev sahipliği yaptığı için teşekkür ediyorum. Yapılan genel kurul sonrasında sayın başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte bizi ziyaret etti. Kayseri, mobilya sektöründe Türkiye’nin en önemli üretim merkezlerinden birisi. Türkiye’nin mobilya üretiminin neredeyse yüzde 40’ına yakını Kayseri’de üretiliyor. Eğer siz rekabete karşı daha duyarlı olmazsanız, kendinizi geliştirmezseniz elin oğlu gelir sizi geçer. KAYMOS’un bünyesindeki çok sayıda üyesi ile birlikte Kayseri’nin ufkunu açacak çalışmalar yapacağına inanıyorum" değdi.

Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Sabuncu, "Bundan sonraki süreçte basın ile daha çok bir araya gelmeyi düşünüyoruz. Basından kopuk bir hal üzere Kayseri’de veya Türkiye genelinde sesimizi duyuramayacağımızı biliyoruz. Kayseri mobilya ile anılan bir şehir. Mobilyaya ne Kayseri’de ne de Türkiye’de yeterli ilginin olmadığını düşünüyoruz. Mobilyacılık yoğun emek harcanan bir iş olduğu için daha göze batan vitrin süsleyen sektör değil. Evimizi süsleyen bir ürün ancak modaya şamil bir ürün olmaması nedeniyle daha tali bir durumda kalmakta. Biz mobilyacıların butik mobilya üretmek suretiyle evlerimizin modası haline geldiğini düşünüyoruz." dedi.

"Mobilya şu anda ülkemizin dış ticaret fazlası veren ender sektörlerden biridir. Lakin mobilyacıların sesi bizim şehrimiz de başta olmak üzere sesi çok cılız çıkmakta" diyen Sabuncu, "Mobilya şu anda ciddi sıkıntılar içinde. Katma Değer sorunumuz var. Satış noktasında KDV indirimi isteniyor. Biz mobilyanın ham madde fiyatlarında KDV indirimi istiyoruz. O zaman bizim indirimimiz satışa direk etki edecektir. Satış fiyatlarındaki KDV indirimi kardan feragat anlamına gelir. Çünkü mobilya farklı vergi dilimlerine tabi olan ürünlerin birleşimi ile elde edilmekte ve 18 çıkış yapılmaktadır. Biz istiyoruz ki KDV emtialar da ham madde fiyatlarında geri çekilirse üretim maliyetimizi direk etkileyecektir. Bu da bizim diğer ülkelerle rekabet şansımızı artıracaktır." ifadesinde bulunarak şu şekilde konuştu:

" Mobilyacılar olarak biz yüzde 100’e yakın zamlar olmasına rağmen bunu bir türlü duyuramıyoruz. Bunun da sebebi mobilyanın ana kalemleri olan metal, sünger ve ahşap ürünlerin yurt dışından ithal edilmesi ile alakalıdır. Ülkemizdeki hain emellerini farklı yollardan gerçekleştiremeyen güçler ekonomik olarak ülkemizi bir darboğaza götürmek istiyorlar. Avrupa’da süngerin ham maddesi örneğin 10 Avro zamlanmış ama ülkemizde 50 Avro zamlanmış . Bir darboğaza doğru götürmeye çalışıyorlar.

Yerli otomobil milli davadır kesinlikle üretilmesi gerekiyor. Üretim üssü Kayseri olursa memnun oluruz. Lakin biz o 5 tane babayiğitler olarak bahsedilen kişilere sesleniyoruz. Otomobili nerede üreteceğiniz sizin yapacağınız çalışmalar doğrultusunda olacak. Biz de koltuk yapan ustalarımız var, döşeme yapan tesislerimiz var. Yerli anlamda yapılacak olan metroların, tramvayların, otobüslerin, kamyonların tamamının koltuklarının Kayseri’de üretilmesini istiyoruz. Sünger ham maddesi ile ilgili olarak bunun süper teşvikler kapsamında gündeme gelmesini ve süper teşvikler kapsamında sünger hamlesi yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Tamda sünger hamlesi yapılacaksa doğru adres Kayseri’dir. Süngerin en çok kullanıldığı ve dağıtıldığı yerdir Kayseri. Kayseri mobilya şehridir doğru ama bir çok arkadaşımızın bilmediği şöyle bir gerçek var. Kayseri mobilya ham maddesi konusunda Türkiye’ye hitap eden bir şehirdir. Mobilya sektörüne yapılacak yatırımlarda Kayseri üs olarak seçilmeli."