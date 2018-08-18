Kaynak yaparken sünger deposunu böyle yaktılar

Yangının çıkış anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesinde Oymaağaç Mahallesi Mobilyakent Sitesi’ndeki bir sünger deposunda kaynaktan sıçrayan kıvılcımlardan dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, depoyu sardı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa süre içerisinde yangını sürdürdü.

Yangının çıkış anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, sünger deposundaki yangının çıkış görüntüleri güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, fabrikanın önünde duran süngerlerin kaynaktan sıçrayan kıvılcımlardan ateş aldığı ve kısa süre içerisinde büyüdüğü görüldü.