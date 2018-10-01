Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu’nda yer alan Argıncık Esnafspor, ligin ikinci haftasında kendi sahasında ağırladığı Tomarza Belediyespor’u 5-1 yenerek ligde ilk galibiyetine imza attı.
Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu'nda yer alan Argıncık Esnafspor, ligin ikinci haftasında kendi sahasında ağırladığı Tomarza Belediyespor'u 5-1 yenerek ligde ilk galibiyetine imza attı.
Stat: Argıncık 1 Nolu
Hakemler: Ali Yurtsevenyener, Furkan Uçar, Bekir Kahraman
Saha Komiseri: Mustafa Koçyiğit
Argıncık Esnafspor: Burak Türkmen, Mehmet Medet, Erkan Kızıltan, Samet Sarıçiçek, Emre Öksüz, Engin Üçel, Saffan Karasu (Dk.59 Nail Sarıkaya), Mehmet Balalan (Dk.85 Burakcan Bozkurt), Murat Tahmazx, Cafer Eroğlu, Durmuş Tarım (Dk.46 Bayram Bahran)
Tomarza Belediye: Veysel Şahin, Fatih Akbudak (Dk.70 Serkan Gazcıoğlu), Mert Celayir, İsmail Coşkun, Şükrü Pekel, Selçuk Yılmaz, İlker Karadöl, Resul Kural, Mehmet Arı, Erol Hayta (Dk.80 Abdurrahman Işık *), Hakan Gazcıoğlu (Dk.55 İsa Eren Karabağ)
Goller: Dk.11 ve14 Cafer Eroğlu, Dk.38,45 ve 60 Murat Tahmaz (Argıncık Esnafspor) Dk.55 Mehmet Arı (Tomarza Bld.spor)
Kaçan Penaltı: Dk.8 Selçuk Yılmaz (Tomarza Bld.spor)
Kırmızı Kart: Dk.88 Özgür Küçüksüllü (Kulübede) (Tomarza Bld.spor)