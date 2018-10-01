Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu'nda ilk haftanın en farklı galibiyetini alan Argıncıkspor, ikinci haftada kendi sahasında konuk ettiği Erciyes Reşadiye Gençlikspor'a 2-1 yenilerek haftayı puansız kapattı.

Stat: Argıncık 1 Nolu

Hakemler: Rıza Öztürk, Mustafa Emre Doğruer, Yunus Emre Gerez

Saha Komiseri: Mustafa Koçyiğit

Argıncıkspor: Adem Karaca, Ahmet Arsoy, Serhat Özdemir, Kaan Aşık, Yavuz Selim Kılıçaslan, Ahmet Sebile, Memduh Çökük, Ünal Arslan (Dk.66 İbrahim Kundur), Kerem Göcek (Dk54 Beytullah Baykuş), Mustafa Şafak, Mehmet Fatih Sönmez

Erciyes Reşadiye Gençlik: Enes Türkay, Ahmet Yasin Taşkıran, Emre Ağırbaş (Dk.54 Mikail Kafa), Erdem Temir, Erdinç Cengiz, Mücahit Karer, Emin Cebe (Dk.7 Orhan Palaz), Furkan Şanlı, Ahmet Pınar, Mustafa Kalkan (Dk.70 Emre Sökmen)

Goller: Dk.74 Yavuz Selim Kılıçaslan (Argıncıkspor) Dk.27 Furkan Şanlı, Dk.65 Ahmet Pınar (E.Reşadiye Gençlik)