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Kayseri 1. Küme U-19 Futbol Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi ilk hafta maçında güçlü rakibi Erkiletspor önünde 1-0 geriye düşmesine rağmen ikinci yarıdaki büyük çıkışı ile sahadan 3-1 galibiyet ile ayrılan Anadolu Yıldızları lige 3 puan ile başladı.


Stat: Argıcık 2 Nolu saha


Saha Komiseri: Ceyhun Erdil


Hakemler: Hakkı Batuhan Özlü, Ömer Faruk Karaduman, Bekir Kahraman


Erkiletspor U-19: Osman Gündoğdu, Hüseyin Öz, Enes Çokselek, Mert Akgöz, Mesutcan Türkaslan, Hakan Düşmez (Dk 66 Bayram Kenger), Yasin Gencer, Tolgahan Alan, Yasin Tarım, Şahin Dinç, Murat Uyanık


Anadolu Yıldızları U-19: Beyazıt Cingöz, Osman Koçkar, Samet Aysız, Ali Yıldız, Ali Ekinci, Galip Bayram, Sergen Yalçın, Murat Aydın, Alpaslan Şahin (Dk.80 İsmail Büyüköztürk), Kaan Delice, Mert Neşeli (Dk.70 Mustafa Ylmaz)


Goller: Dk.28 Beyazıt Cingöz( k.k) (Erkilet), Dk.67 Galip Bayram, Dk.60,64 Kaan Delice (Anadolu Yıldızları)


Kırmızı Kart: Dk.87 Mesutcan Türkaslan (Erkilet)

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