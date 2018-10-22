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Kayseri 1. Küme U-19 Futbol Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nin ilk hafta maçında Kocasinan Gençlikspor karşısına çıkan Talasgücü Belediyespor, sahadan 10-0 gibi farklı bir galibiyet ile ayrıldı.

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nin ilk hafta maçında Kocasinan Gençlikspor karşısına çıkan Talasgücü Belediyespor, sahadan 10-0 gibi farklı bir galibiyet ile ayrıldı.


Stat: Argıncık 1 Nolu Saha


Hakemler: Cemal Emre Gömeç, Furkan Ulu, Okan Ceylan


Saha Komiseri: Yılmaz Özdaş


Talasgücü Belediye: Semih Bahar, Yakup Çilkaya, İbrahim Şahinkaya (Dk. 70 Faruk Demir), Eray Eker, Haydar Şahin, Ali Avcı, Kaan Melül (Dk. 46 Emre Akkaya), Mikail Canpolatx, Mustafa Erkoçx, Batuhan Pakır (Dk. 46 Batuhan Şimşek), Erdem Yıldız


Kocasinan Gençlik: Furkan Öztürk, Emin Kahveci, Mustafa Bayındır (Dk.46 Ali Arslan), Batuhan Öztürk, Sefa Gözütok, Murat Aktaş, Ahmet Yazıcı, Hakan Kavak (Dk. 51 Mehmet Çolakoğlu), Tayyip Aydın, Ahmet Kahveci, Şerafettin Sevim


Goller: Dk. 7 Kaan Melül, Dk. 53 Ali Avcı, Dk. 60 Batuhan Şimşek, Dk. 65 Erdem Yıldız, Dk.25,90+1 Mikail Canpolat, Dk. 30,40,50,80 Mustafa Erkoç (Talasgücü Belediye)

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