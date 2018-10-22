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Kayseri 1. Küme U-19 Futbol Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nde oynanan ilk hafta maçında kendi sahasında Tomarza Belediyespor’u konuk eden Yolspor, sahadan 7-0 galip ayrılarak lige üç puan ile başladı.

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde oynanan ilk hafta maçında kendi sahasında Tomarza Belediyespor'u konuk eden Yolspor, sahadan 7-0 galip ayrılarak lige üç puan ile başladı.


Stat: Argıncık 2 Nolu Saha


Hakemler: Harun Çam, Harun Sayeşik, Volkan Müjdat Şenalan


Saha Komiseri: Süleyman Nar


Yolspor: Sadettin Kahraman, Efehan Çimen (Dk. 55 Yakup Bülbül), Nejat Karabıyık, Emre Gündoğan, Birhat Yağbasan (Dk. 62 Ramazan Cingi), Ahmet Kahramanoğlu, İbrahim Örnek, Yunus Güneri, Samet Uçar, Mustafa Ekincix, Bahattin Ardıç


Tomarza Belediye: Doğukan Şahin, Serhat Karademir, Cengizhan Karadul (Dk. 55 Burak Demirezen), Samet Öztürk, Semih Karadedik, Muhammet Öztürk, Özgür Elkıran, Berat Tandoğan (Dk. 46 Harun Kış), Mehmet Özcan, Semih Polat, Feyyaz Mimaroğlu


Goller: Dk. 21 Birhat Yağbasan, Dk. 25 Bahattin Ardıç, Dk. 32,48 İbrahim Örnek, Dk. 14,71,90+2 Mustafa Ekinci (Yolspor)

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