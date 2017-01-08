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08 Ocak 2017 12:45

Kayseri, 7’den 70’e Sarıkamış Şehitlerini Andı

Kayseri, 7’den 70’e Sarıkamış Şehitlerini Andı

08 Ocak 2017 12:45

Sarıkamış’ta 1. Dünya Savaşı sırasında şehit olan 90 bin askeri anmak için düzenlenen yürüyüşe Kayserili vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
Cumhuriyet Meydanı’nda başlayacak olan yürüyüş öncesinde vatandaşlar özellikle polis ve askerlere büyük ilgi göstererek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan yürüyüşe Vali Süleyman Kamçı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik başta olmak üzere askeri yetkililer ve ilçe belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Anma yürüyüşüne katılanlar mehter takımı eşliğinde Kartal Şehitliği’ne kadar yürüdü. Kartal şehitliğindeki tören ise saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Vali Süleyman Kamçı ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici’nin konuşmasının ardından, Kayseri Lisesi öğrencileri tarafından Sarıkamış’taki askerleri temsilen kısa gösteri sahnelendi.
Duygu dolu anların yaşanmasına neden olan gösterinin ardından İl Müftüsü Şahin Güven hatim duası yaptırdı. Duanın yapılmasının ardından tören son buldu.



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