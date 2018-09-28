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Kayseri 9. Doğu Anadolu Turizm Ve Seyahat Fuarı'nda tanıtılıyor

Kayseri, Van’da düzenlenen ’9.

Kayseri, Van'da düzenlenen '9. Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı'nda tanıtılıyor.


Kayseri Valiliği'nin de desteği ile '9. Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı'na katılım sağlandığını ifade eden İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, "Kayseri'yi fuarda en iyi şekilde tanıtmaya çalışıyoruz. Doğu ve Güneydoğulu vatandaşlarımıza ilimizin tarihini ve kültürel değerlerini anlatıyoruz" dedi.


Taymuş, "Turizmin gelir payından şehrimiz daha iyi faydalanması için fuara katılan turizmcilerle gerekli görüşmeleri yapıyoruz. Bu payı nasıl artırabiliriz, ilimize gelen turist sayısını nasıl artırabiliriz düşüncesi ile turizmcilerle sürekli toplantılar yaparak fikir alış verisinde bulunuyoruz" diye konuştu.

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